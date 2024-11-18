العثور على جثة موظف في ظروف غامضة بكفر شكر

محافظات
مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش، بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وبها أثار كدمات وضرب وجروح متفرقة.

جرى التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي ثم إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لإجراء فحص الصفة التشريحية لوجود شبهة جنائية بالواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لفحص الجثة لبيان سبب الوفاة وتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول جثة موظف بالمعاش يدعى "صلاح م ع"، مقيم بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، وفي العقد الخامس من العمر بها عدة إصابات مختلفة بالجسد والذراعين مما تسبب في وفاته في ظروف غامضة.

تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات ظروف حدوث الواقعة حيث اتهمت أسرته بعض الأشخاص والمشتبه فيهم جاري التحقيق معهم في الواقعة.

ودلت تحريات الأولية لأجهزة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى وجود شبهة جنائية وتعدي بالضرب على المجني عليه بسبب بعض الخلافات داخل القرية محل إقامته.

حُرر محضر بالواقعة رقم 4300 إداري مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية مستشفى بنها التعليمي مستشفي كفر شكر مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالدقهلية يشهد فعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025