وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية بإدارة بلقاس

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمتابعة إدارة بلقاس التعليمية وكان في استقباله محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومحمد حجاج وكيل الإدارة.

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وقام مدير المديرية بزيارة مدارس

-المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( ستيم )

-جمصة للتعليم الأساسي

-المعسكر الطلابي

و قد اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول.

ووجه إلى الإهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية

وحث الجميع علي الإنضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

وفي مدرسة ستيم تفقد المطعم الخاص بطلاب المدرسة واطمأن على جودة الطعام المقدم لهم كما تناقش مع الطلاب في الخدمات المقدمة لهم وما قد يواجههم من مشاكل أو معوقات

جانب من الجولة

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