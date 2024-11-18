بعد طرح أغنية حفلة 9.. تعرف على كلماتها

طرح النجم محمد الشرنوبى، بمشاركة النجمة أسماء جلال، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث أغنية تجمع بينهما لأول مرة، بعنوان "حفلة 9".

تفاصيل أغنية حفلة 9

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبي، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، والأغنية هى مفاجأة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، التي تشهد فعالياته اهتماما كبيرا، بحضور النجوم وبالعروض والأفلام العالمية، والندوات الفنية.

انتشار واسع لـ حفلة 9



أغنية "حفلة 9"، انتشرت بشكل كبير، ولاقت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا في الساحة الفنية، خاصة بعد مقطع الفيديو الذى جمع بين شرنوبى وأسماء فى حفل عقب حفل الافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته ال 7 والتى انتهت منذ ايام، وشاهد الجمهور رقص وغناء شرنوبى وأسماء معا، بمقطع من أغنية "حفلة 9" وجاء تفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا سريعا، وتم تداوله على نطاق واسع، مع العديد من التعليقــات والاشادات، حول أجواء الاحتفال.. تقول كلمات اغنية "حفلة 9":..

كلمات أغنية حفلة 9

فاكر يا حبيبي فأول مرة نزلنا خرجنا

وفاكر المطره وجاكتك الأسود، فاكره أكيد

يومها قولتلي إفيه من فيلم، قعدنا ضحكنا

وساعتها الضحك أخدنا وقلنا هندخل فيلم جديد

أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى هننزل؟ قولتيلي بُكره

يومها سهرت أستنى في بُكره وحاسس بُكره بعيد

فين اللي اخترع الساعة، ما كان خلّاها في 60 ثانية؟

إحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنّى العيد

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

كانت الأفلام كُتار

ونجومها يا حبيبي تشبهنا

جبتلك يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

شوفنا من العشاق كُتار

فضلنا في أفلامهم نسرح

أنا فاكر دقة قلبك لما أنا قولت في يومها بحبك

أول مرة كنت أنطقها، صوت قلبك هز السينما

وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك

وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك

فاكرة شياكتك وكسوفك وأنت بتتلجلج في الكلمة

أنا فاكر دقة قلبك لما أنا قولت في يومها بحبك

أول مرة كنت أنطقها، صوت قلبك هز السينما

وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك

فاكرة شياكتك وكسوفك وأنت بتتلجلج في الكلمة

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

كانت الأفلام كُتار، ونجومها يا حبيبي تشبهنا

جبتلك يومها فشار قدام السيما في حفلة 9

شوفنا من العشاق كُتار، فضلنا في أفلامهم نسرح