محافظ الأقصر يستقبل السفيرة الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

محافظات
بوابة الفجر

استقبل المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، السيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارة محافظة الأقصر، متمنية المزيد من التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال السياحة والآثار ومختلف مجالات التنمية، مشيرة إلى أن التعاون مع محافظة الأقصر بدأ منذ عام 2008 في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة.

وأبدت السفيرة الأمريكية رغبتها في تخصيص مكان بمكتبة مصر العامة لاستخدامه تحت مسمي الركن الأمريكي، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أنه سيتم دراسة الأمر بمزيد من الاهتمام. 

كما ثمن محافظ الأقصر، جهود الوكالة الأمريكية المستمرة لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية ووكالة الجداوي في إسنا، معربًا عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيتم البدء في تطوير كورنيش مدينة إسنا والممشي السياحي والمنطقة المحيطة بمعبد إسنا. 

وأشار "عماره" إلى عدد من المشروعات التي قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويلها وتنفيذها ومنها مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، لافتا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، ومزودة بخط ناقل بطول 23 كم، يربط 10 قرى يتم تغذيتها من خلال المحطة، حيث يستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.

واستعرض المحافظ، عددًا من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن من أهم أولوياته خلال الفترة الحالية هو الانتهاء من توصيل منظومة الصرف الصحي لقرى ونجوع المحافظة، معربا عن رغبته في تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال تنظيم دورات تدريبية للمزارعين لرفع كفاءة الأرض الزراعية وزيادة المحصول.

ومن جانبه، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة كمحافظة سياحية وأثرية.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية، الهدايا التذكارية المعبرة عن الطابع والهوية الخاصة بمحافظة الأقصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي زيارة السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها لمحافظتي الأقصر وقنا.

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