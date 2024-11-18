رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.



كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".



وخلال الجلسة، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بما نسبته 118.5 % من المستهدف.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الإسكان: بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية نحو 99 % بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار م3 سنويًا، من نحو 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون م3/ يوم، وجار العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، ومن المخطط زيادة الطاقة التصميمة لمحطات مياه الشرب على مستوي الجمهورية بطاقة 4.5 مليون م3 / يوم لتصل إلى نحو 48.3 مليون م3 / يوم تباعًا حتى نهاية عام 26/27.



وأضاف: بلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 70 (96 % للحضر - 48 % للريف) بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون م3 / يوم وإجمالي طاقة فعلية تصل إلى 15.1 مليون م3 / يوم أي ما يعادل 5.5 مليار م3 سنويا، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوي الجمهورية بطاقة 3.5 مليون م3 / يوم لتصل إلى نحو 22.3 مليون م3 / يوم تباعًا حتى نهاية عام 26/27.