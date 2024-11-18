محافظة مرسى مطروح تطلق مبادرة بعنوان "مطروح بلا أمية"

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين،مع الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي،والاستاذ عادل مسلم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمطروح.

تناول اللقاء تكاتف الجهود المبذولة في إطار مبادرة مطروح بلا أمية،مع تعاون وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة مطروح وهيئة تعليم الكبار فى القضاء على الأمية والحرص على محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة من خلال مبادرة لا أمية مع تكافل،بالتعاون مع دكتوره دار السلام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ووحدات التضامن بمطروح والمكلفات خريجى الكليات مع تحديد التزامات ودور كل جهة.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات مع أهمية جهود محو الأمية بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة، خاصة وأن اهم جهود بناء الإنسان هو تعليم الإنسان وزيادة فهمه ومداركه بما ينمى قدراته وعائلته والوقوف على حقوقه ومسئولياته، ولإستيعاب المحيط الاجتماعي من حوله وتيسير مزيد من سبل الحياة الكريمة له.

وأوضح مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح أنه يتم التنسيق والتعاون مع مراكز المدن وجامعة مطروح ومجلس العمد والمشايخ والشباب والرياضة والتربية والتعليم وغيرها من الجهات الشريكه في تذليل العقبات من أجل تحقيق مزيد من المستهدف لمحو أميتهم.