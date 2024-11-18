انفراد.. ننشر تحريات الأمن الوطني بـ "خلية الذئاب المنفردة"

حصلت الفجر على نص تحريات مباحث أمن الدولة العليا في القضية المتهم فيها إسلام سمير محمد بكار، بالقضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11971 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة".

المحدد لها جلسة غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهم، على أن تكون جلسة المحاكمة أمام الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

وجاءت أقوال رائد شرطة قطاع الأمن الوطني ومجري التحريات كما يلي:

وردت معلومات أكدت التحريات أنها تفيد باعتناق المتهم إسلام سمير محمد بكار، واسمه الحركي "زين"، لأفكار جماعة داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما كان يروج لفرضية المشاركة في قتال داخل وخارج البلاد من خلال تواصله مع كوادر وأعضاء الجماعة المتواجدين خارج البلاد عبر موقع مؤسسة الصقري بشبكة المعلومات الدولية.

من خلال هذا الموقع، تواصل عبر تطبيقين (تليجرام وثريما المؤمنين) مع عضو الجماعة المكنى "المهاجر" لتلافي الرصد الأمني.

وفي إطار سعيه لدى الجماعة لإعداد وتحضير جريمة إرهابية بأسلوب "الذئاب المنفردة"، تستهدف المنشآت العامة والحيوية بغرض الإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية داخل البلاد من ممارسة أعمالها، وصولًا لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم.

اتفق مع المذكور على تصنيع عبوات مفرقعة واستخدامها في استهداف مقار السفارات الأجنبية داخل البلاد. ونفاذًا لذلك، أعد "المهاجر" المتهم فكريًا وعسكريًا، حيث تدارس معه تأصيل أفكاره التكفيرية وعلمه طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وأمده بملفات إلكترونية تتضمن طرق ذلك التصنيع.

كما رصد المتهم مقر إحدى تلك السفارات بمحافظة القاهرة من خلال تحديد موقعها إلكترونيًا للوقوف على الطرق المؤدية إليها، كما بحث عن أماكن توفير المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات في إطار الإعداد والتحضير لاستهدافه بعمل إرهابي.

وجاء نص الاتهامات كما يلي:

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها السعي لدى جماعة مقرها خارج مصر تهدف إلى ارتكاب وإعداد جرائم إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمت إمدادها بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها خارج البلاد، وذلك لتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة واستخدامها في استهداف أحد مقار البعثات الدبلوماسية بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له النيابة العامة تهم تلقي، بالطريقة المباشرة، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل، تدريبًا وتعليمًا على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وهي طرق تصنيع العبوات المتفجرة وطرق تفجيرها، لاستخدامها داخل البلاد، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنه استخدم موقعًا على شبكات المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعة الإرهابية والمعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين والجماعة الإرهابية في الخارج، لتدارس أفكارهم وتلقي التدريبات والتعاليم، وتبادل المعلومات عن العمليات الإرهابية التي نفذتها تلك الجماعة، كما هو مبين بالتحقيقات.

كما قام بإعداد وتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال رصد مقر أحد السفارات الأجنبية الكائنة بحي المعادي بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمر النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.