غارة اسرائيلية تستهدف محيط ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان

أفاد مراسل RT اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية شنت غارة جوية مستهدفة محيط ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان.

وكان الجيش اللبناني نعى في بيان مساء الأحد جنديين قتلا في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري جنوب البلاد.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه اليوم جنوب لبنان، بالتزامن مع محاولته التوغل في مناطق استراتيجية جنوب لبنان، فيما يواصل حزب الله تصديه لهذه المحاولات عبر عمليات عسكرية مكثفة للحفاظ على مواقعه ومنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.