ضمن مبادرة "بداية".. صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بمركز شباب الزناقطة (صور)

محافظات
بوابة الفجر

نظمت مديرية الصحة بالأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبإشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل الوزارة الصحة بالأقصر، أعمال قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالاقصر أن القافلة الطبية المنفذة بمركز شباب الزناقطة إدارة البندر تمارس أعمالها علي مدار يومى الاثنين والثلاثاء الموافق ١٩/١٨ نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أن القافلة تضمنت التخصصات الطبية المختلفة(النساء، باطنة، رمد، جراحة، عظام، أطفال، جلدية) وذلك بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل صحة الأقصر أن القافلة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل كما تتضمن أعمالها  الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر )إلى جانب تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية مستهدفة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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