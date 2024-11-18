مصرع طفل وإصابة شقيقته صدمتهما سيارة بالقناطر الخيرية

لقي طفل 10 سنوات مصرعه وأصيبت شقيقته خلال ذهابهما للمدرسة، بعد أن صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل يدعى فاروق بالصف الرابع الابتدائي، أثناء عبوره الطريق بصحبة شقيقته أثناء ذهابهما للمدرسة.

اتتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، ونقلهما للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونعت مدرسة حسن أبو بكر التجريبيه الطفل، داعين لذويه بالصبر والسلوان والشفاء العاجل لشقيقته.