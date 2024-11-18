إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سوزوكي بالفيوم

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة قسم شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة سوزوكي وتسبب في اصابه 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طاميه المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية فانوس بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، نتيجة السرعة الزائده لقائد السيارة وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق، وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي.



تحرير محضر بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.