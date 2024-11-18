إحالة أوراق المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة بشبين للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق المتهم بالتعدى على أنثي بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة في مسكنها بشبين القناطر، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق المتهم بهتك عرض فتاة من ذوي الإعاقة بشبين

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "هاني ح م"، 46 سنة، فران، واقع أنثى هي المجني عليها، بغير رضاها.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم استغل حالتها المرضية بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتي تعدي عليها، حال كونها، من ذوي الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجني عليه من ذوي الإعاقة العقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.