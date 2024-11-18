عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

شهدت كلية الطب بالجامعة الأهلية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حادثًا مفاجئًا بانهيار أجزاء من سقف إحدى قاعات المحاضرات، إثر تسرب مياه الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إصابة طالبة بجروح طفيفة. الحادث وقع في ظل موجة طقس سيئة تضرب المحافظة منذ ساعات الفجر، تزامنًا مع بداية "نوة المكنسة" التي تجلب معها أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية.

تفاصيل الحادث



حسب مصادر من داخل الجامعة، فإن تسرب المياه إلى السقف الديكوري للقاعة تسبب في زيادة الضغط عليه، ما أدى إلى انهياره فجأة أثناء وجود الطلاب داخل القاعة. وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات اللازمة للطالبة المصابة وإخلاء القاعة بالكامل لضمان سلامة الحضور.

استجابة الجامعة



أعلنت إدارة الجامعة تعليق الدراسة في القاعة المتضررة بشكل مؤقت، وأكدت أنها تعمل على تقييم الأضرار وإصلاحها في أسرع وقت ممكن. كما بدأت تحقيقًا لمعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى تسرب المياه إلى القاعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

حالة الطقس وتأثيرها



تمر الإسكندرية حاليًا بموجة طقس سيء مع بداية نوة المكنسة، التي تتميز برياح شمالية غربية محملة بالأمطار الغزيرة، وتستمر لمدة أربعة أيام. وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن سحبًا كثيفة ومنخفضة تغطي شمال وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من حدة تساقط الأمطار.

تحذيرات الأرصاد الجوية

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بشأن اضطراب حركة الملاحة البحرية، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 40-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج إلى ما بين 2 و3 أمتار على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا.

جهود الجهات المعنية

تعمل الجهات المعنية في الإسكندرية على احتواء الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مع تشديد إجراءات السلامة في المباني العامة والخاصة. يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الدائمة لمواجهة تأثيرات نوة المكنسة وغيرها من الظواهر الجوية الموسمية التي تشهدها المدينة الساحلية كل عام.

دعوات للحذر



دعت إدارة الجامعة والهيئة العامة للأرصاد المواطنين وطلاب الجامعة إلى توخي الحذر، خاصة أثناء التنقل أو استخدام المرافق العامة، تحسبًا لوقوع أي حوادث مشابهة نتيجة استمرار الطقس السيء في الأيام المقبلة.