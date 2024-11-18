استشهاد لبنانيين اثنين بغارة إسرائيلية على مبنى شركة المياه في صور جنوب لبنان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفاد مراسل RT اليوم الاثنين، بمقتل شخصين اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى شركة المياه في مدينة صور جنوب لبنان، مشيرا إلى أن أعمال رفع الأنقاض تتواصل في المكان.

ولفت المراسل إلى أن فرق الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية انتشلت جثامين شخصين، فيما لا زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة في مبنى شركة المياه في مدينة صور الذي استهدف بغارة إسرائيلية.

وأظهرت لقطات مصورة آثار الدمار الذي لحق بشركة المياه في مدينة صور جنوب لبنان جراوكثف الجيش الإسرائيلي قصفه اليوم الاثنين جنوب لبنان، بالتزامن مع محاولته التوغل في مناطق استراتيجية، فيما يواصل حزب الله تصديه لهذه المحاولات عبر عمليات عسكرية مكثفة للحفاظ على مواقعه ومنع الجيش الإسرائيلي من تحقيق أهدافه.ء الغارة الإسرائيلية.

 

الجيش الإسرائيلى اسرائيل الدفاع المدنى حزب الله
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025