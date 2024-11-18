"سبل مواجهة الأمية".. ندوة بكلية الآداب بجامعة الفيوم

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب، عميد كلية الاداب بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان "سبل مواجهة الأمية" والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يعقدها مشروع التنور المجتمعي داخل كليات الجامعة المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتهدف لتأهيل طلاب الكلية للعمل بمشروع التنور المجتمعي ومحاربة الجهل بكافة صوره، حاضرت فيها الدكتورة آمال ربيع كأمل، عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، بحضور الدكتور هاني أبو العلا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب عبدالرحمن، منسق مشروع التنور المجتمعي بكلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد 17/11/2024 بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،

أشاد الدكتور طارق عبد الوهاب بالجهود المبذولة من قبل فريق مشروع التنور المجتمعي وما حققه من نجاحات على أرض الواقع تمثلت في محو أمية عدد كبير من أبناء محافظة الفيوم.

وأوضح أن محو الأمية لم يعد مجرد حلم أو رفاهية بل أصبح ضرورة قصوى يجب على الجميع أن يشارك فيها ويهتم بها.

من جانبه شدد الدكتور هاني أبو العلا، على ضرورة المتابعة المستمرة في محو الأمية بوصفه متطلب تخرج وواجبًا وطنيًّا، مؤكدًا أهمية مشاركة طلاب الكلية في محو الأمية للفرد والمجتمع، وحثّ الجميع على ضرورة بذل مزيد من الجهد.

وتحدثت الدكتورة آمال ربيع عن مبادرة بداية لبناء الإنسان واهتمامها بالتنمية البشرية للمواطن المصري وتعليمة وتنمية وعيه بقضايا التعليم وعلاقتها بمحو الأمية، وأهداف مشروع التنور المجتمعي، كما استعرضت المهارات اللازمة لتأهيل الطلاب لتعليم الكبار، وضرورة العمل على مواصلة الجهود، ومشاركة جميع طلاب وطالبات الكلية في مشروع التنور المجتمعي للتصدي للأمية في محافظة الفيوم.

وأشارت إلى أن مشروع التنور المجتمعي متطلب لتخرج الفرقة الرابعة وفقًا لقرار مجلس جامعة الفيوم.

كما تابعت الحديث حول أهداف المشروع، الذي ساهم في محو أمية ما يزيد عن ٢٩٧٦٨ من أبناء محافظة الفيوم حتى دورة يوليو ٢٠٢٤م.

كما تم عرض فيديو تقديمي به أهداف المشروع ومحاوره والفئة المستهدفة ومهام المشاركين وكيفية الحصول على الأشخاص الأميين.

وتم فتح باب التساؤلات حول آليات التعاقد مع الأميين وفقًا لمحل إقامتهم، وكيفية التسجيل الإلكتروني، وأساليب التواصل لجذب الدارسين، والمناهج التعليمية المستخدمة، ونماذج ومواعيد الامتحانات٠

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