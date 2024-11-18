جامعة الفيوم: تلقي طلبات الطعون لانتخابات الاتحادات الطلابية

محافظات
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أكد الدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس جامعة الفيوم أنه تم البدء في تلقي طلبات الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك اليوم الإثنين الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤م.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

 

صرح عاصم العيسوي، بأن إجمالي الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ ٨١٧ طالبًا وطالبة، بواقع ٤١٥ طالبة، و٤٠٢ طالبا، على مستوى كليات الجامعة.

 

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات.

 

 

 

 

 

 

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم (صور)

الفيوم جامعة الفيوم طلبات طلبات الطون انتخابات الاتحادات الطلابية

مواد متعلقة

"سبل مواجهة الأمية".. ندوة بكلية الآداب بجامعة الفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سوزوكي بالفيوم

تحليل عينات المياه بالفيوم للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

جامعة الفيوم: إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

تحرير 513 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم بحملة مكبرة

لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة... تنفيذ 5171 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025