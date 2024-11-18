جامعة الفيوم: تلقي طلبات الطعون لانتخابات الاتحادات الطلابية

أكد الدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس جامعة الفيوم أنه تم البدء في تلقي طلبات الطعون الخاصة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك اليوم الإثنين الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤م.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

صرح عاصم العيسوي، بأن إجمالي الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ ٨١٧ طالبًا وطالبة، بواقع ٤١٥ طالبة، و٤٠٢ طالبا، على مستوى كليات الجامعة.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١/ ٢٠٢٤ بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات.