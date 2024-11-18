لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بـ كونراد ميشالاك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البولندي كونراد ميشالاك جناح الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبه بالتركيز في التدريبات، ومنحه بعض التعليمات الخاصة بمركزه في الملعب.

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جوميز يجتمع بميشالاك قبل مواجهة المصري في الدوري

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جوميز يوجه تعليمات خاصة لمدافع الزمالك ويحذره من هذا الأمر


وطالبه ببذل قصارى جهده مع الفريق وأكد أنه من العناصر المهمة في صفوف الزمالك.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

استاد الجيش البرتغالي جوزيه جوميز بنادي الزمالك جوزيه جوميز

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