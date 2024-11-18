تفاصيل الزيارة المفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى الرمد بحي شرق

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جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط اليوم الإثنين زيارة مفاجئة لمستشفى الرمد بحى شرق أسيوط 

 

 ورافقه خلال الزيارة المفاجئة الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية  بأسيوط 

واستهل وكيل الوزارة الزيارة المفاجئة بتفقد قسم الاستقبال، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية بالمستشفى، كما تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الصحة على متابعة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحيث اطلع على سير العمل داخل الأقسام المختلفة للمستشفى، وناقش مع الطاقم الطبي والإداري آليات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين..

وكما تابع وكيل الوزارة الجولة بالمرور على غرف العمليات الجراحية، بالإضافة إلى التعقيم، والصيدلية وخلال الزيارة تم متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المرضى والمراجعين، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام المستشفى.

وناقش وكيل وزارة الصحة بأسيوط مع مديرةالمستشفي  معدل إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والفاكو المياه البيضاء والمياة الزرقاء وزرع القرنية، بعد استلام المستشفى خلال الأيام الماضية جهاز ميكروسكوب جراحي بتكنولوجيا عالمية والذي يعد إضافة قوية للأجهزة الطبية المتطورة المتوفرة داخل مستشفى الرمد بأسيوط.

وكما أشاد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المستشفى، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المرضى.

وأكد الدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط على ضرورة استمرار الجهود لرفع نسب الأداء بالمستشفى وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

والجدير بالذكر أن مستشفى الرمد بأسيوط من المستشفيات الرائدة في معالجة أمراض العيون والشبكية والعمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والفاكو المياه البيضاء والمياة الزرقاء وزرع القرنيةويقدم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمرضى

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