مجموعة إضافة تدعم توسعات الشركات المصرية الناشئة بالسوق السعودي من خلال "Startup Sync"

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال عصام علي، الرئيس التنفيذي لشركة إضافة،  إن الشركة تسعى لإعادة صياغة مشهد الاستثمار في المنطقة عبر رؤيتها المبتكرة التي تُركّز على إيجاد فرص استثمارية ذكية ومستدامة.

 

واضاف "علي "خلال تصريحات صحفية ان الذراع الاستثماري لمجموعة إضافة وهي شكة إضافة ڤينشر كابيتال، تعتزم اطلاق مؤتمر ها "Startup Sync" في مصر خلال الايام القادمة  بهدف  تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

واكد ان شركته، تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال توفير حلول استثمارية تجمع بين التقنية، والتسويق، والاستثمار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من تحقيق نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات ومساعدتها على التوسع في السوق السعودي.

 

ومن المتوقع ان يشهد  "Startup Sync "إعلان مجموعة من الشراكات الجديدة بين إضافة ڤينشر كابيتال وعدد من الشركات الناشئة المصرية الرائدة، وهي: (HREN – Taskedin - Bekya Pay - Business Lobby – Meraki - Marsad Group – Bonyan – PR+ - Albootcamp)حيث تهظف هذه الشراكات  إلى تقديم حلول مبتكرة في مجالاتٍ متعددة مثل التقنية المالية، والبرمجيات، وإدارة الأعمال، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوسيع نطاق تأثيرها في السوق.

اضافة السعودية مجموعة اضافة السعودية عصام علي الرئيس التنفيذي لشركة إضافة Startup Sync
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