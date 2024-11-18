جامعة أسيوط تنظم ملتقى لتنمية قدرات ومهارات الموظفين بمجال الإشراف والإقامة بالمدن الجامعية

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جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

 نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط اليوم الإثنين ملتقى تنموي تحت عنوان تنمية قدرات ومهارات الموظفين بمجال الإشراف والإقامة بالمدن الجامعية وذلك بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بالجامعة

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، وبمشاركة نحو 50 متدربًا، من العاملين بالإشراف، والإقامة بالمدن الجامعية

 وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن جامعة أسيوط تحرص على تطوير العمل الإداري، ورفع إمكانات، وقدرات العاملين به داخل قطاعاته المختلفة؛ لتقديم خدمات تعليمية متميزة، لافتًا إلى أهمية قطاع المدن الجامعية؛ بوصفه من القطاعات المهمة التي توجُه لها الجامعة اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تطويرها بشكلٍ مستمر؛ لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة، والإعاشة، وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى حرصها علي تنمية قدرات العاملين بها، وتعريفهم بالقوانين، واللوائح المُنظمة، ودور مشرفي الإقامة، وعلاقتهم بالطلاب، وطرق مواجهة المشكلات.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولي؛ إلى أن الملتقى يستهدف تنمية مهارات العاملين، وفي مقدمتها الإشراف والإقامة؛ نظرًا لما تؤديه من تفاعل مباشر مع الطلاب، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو إثراء المهارات والقدرات التي يزخر بها الجهاز الإداري للجامعة، والإفادة منها في تطوير العمل علي النحو الأمثل، مؤكدًا أن الطالب؛ هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية، وأن مواصلة تدريب العاملين بصورة مستمرة في مختلف المجالات الإدارية؛ يستهدف تلبية احتياجات الطلاب، وتقديم الخدمات المتكاملة لهم على أعلى مستوى، من الكفاءة والتميز.

  ويأتي الملتقى تحت إشراف؛ الدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وخالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب.

 ويتضمن الملتقى؛ عدة محاور مهمة حول: مهارات وفن الاتصال الفعال، بين موظفي الإشراف والإقامة، مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وأدوات ووسائل الاتصال الفعال مع الآخرين، وسيكولوجية وطرق تعامل موظفي الإشراف والإقامة مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وكيف تكون شخصًا مؤثرًا في الآخرين كسلوك إنساني، ومرحلة الشباب وطرق التعامل معها، ومناقشات حول قواعد ونظام الإقامة بالمدن الجامعية، وتشخيص المشكلات واتخاذ القرار في مجال التعامل مع الطلاب.

 الجدير بالذكر؛ أن الملتقى تمتد فعالياته لمدة ثلاثة أيام ويحاضر خلاله كل من الدكتور صلاح عبد الحكيم أحمد، الأستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عصام محمد طلعت، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة إيمان صلاح الدين بقسم علم النفس بكلية التربية، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وخالد منصور مدير الإقامة بالمدن الجامعية

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