بسبب منى فاروق.. خالد يوسف يتصدر التريند

تصدر اسم المخرج خالد يوسف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض إلى موجة جدل واسعة خلال تواجده على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، وذلك بسبب ظهوره بصحبة سيدة تشبه بشكل كبير الممثلة منى فاروق.

سبب تصدر خالد يوسف التريند

وانتشرت صورة متداولة للمخرج خالد يوسف مع شبيهة الممثلة منى فاروق في مهرجان القاهرة السينمائي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صعدت به إلى قمة “تريندات” محرك البحث جوجل.

منى فاروق تثير الجدل بتصريحاتها

تزامن انتشار الصور والجدل القائم عليها مع انتشار مقطع فيديو مثير نشرته منى فاروق قبل أيام عبر منصة "تيك توك"، عبرت فيه عن رغبتها في العمل مجددًا مع خالد يوسف، وقالت منى في الفيديو: "أتمنى العمل مع خالد يوسف، وأدعو له بالصحة، فهو مخرج معروف وموهوب وعائد بقوة. وإذا كنت أرغب في الارتباط، سأفعل ذلك بالحلال".

آخر أعمال خالد يوسف

وكانت آخر أعمال المخرج خالد يوسف هو فيلم "الإسكندراني"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد العوضي، بجانب مجموعة من النجوم منهم زينة، ومحمد رضوان، وانتصار، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، وايضا مسلسل سره الباتع الذي عُرض رمضان 2023 ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وأحمد عبدالعزيز وخالد الصاوي، وريم مصطفى وعمرو عبدالجليل وحسين فهمي وبيومي فؤاد، وأحمد وفيق وصلاح عبدالله وهالة صدقي.