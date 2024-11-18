كولر يحدد موعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بالتعاون مع محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق، تحديد موعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لملاقاة الاتحاد السكندري.

موعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي



وأفادت مصادر، بأن كولر قرر أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى التدريبات يوم الأربعاء المقبل، دون الحصول على راحة سلبية، وذلك لضيق الوقت في ظل الاستعدادات لمباراة هامة في الدوري أمام الاتحاد السكندري.

وسيحصل الفريق على راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، على أن يعود اللاعبون الدوليون لاستئناف التدريبات في ملعب التتش يوم الأربعاء المقبل.

ويتواجد 6 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر وهم: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، عمر كمال، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، طاهر محمد طاهر".

بينما يشارك وسام أبو علي مع منتخب فلسطين، ويحيى عطية الله مع المنتخب المغربي.

الأهلي يستعد لملاقاة الاتحاد السكندري في الساعة 8 مساءً يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.