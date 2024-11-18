تحت شعار "إبداع لخدمة أهالينا".. محافظ الفيوم يشهد فعاليات "منتدى ملهم الأول للتطوع"

شهد الدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات "منتدى مُلهم الأول للتطوع بالفيوم"، الذي نظمته مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمركز التدريب الإقليمي التابع لجامعة الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، تحت شعار "إبداع لخدمة أهالينا".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والنائب محمد الجارحي، أمين صندوق التحالف الوطني، والدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، والدكتور محمد عبد الهادي زارع، والأستاذ حاتم متولي، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والأستاذ أحمد موسي، رئيس مؤسسة صناع الحياة، ‏وعدد من أعضاء وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وحشد من الشباب والفتيات المتطوعين.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي حول برامج وأنشطة مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية خلال العام الماضي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

‏في كلمته، رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور على أرض المحافظة، معربًا عن بالغ سعادته للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى، بين هذه الكوكبة من ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة الجارحي وكافة الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية، مقدمًا الشكر للنائب محمد الجارحي على الدعوة الكريمة.

ولفت المحافظ، إلى التحديات الصعبة التي واجهت مصر والعالم أجمع خلال السنوات الماضية وخلال الفترة الحالية، والصراعات الحالية على حدود مصر، مثمنًا جهود القيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى التعامل بحكمة مع تلك الأحداث، من أجل الحفاظ على استقرار مصرنا الحبيبة وتحقيق نهضتها وتنميتها المنشودة، مؤكدًا أننا جميعًا خلف قيادتنا السياسية في كافة القرارات من أجل رفعة وطننا الحبيب مصر.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد جهود التنمية، والذي يُشكل تحالفًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة المحافظات، من خلال حشد جهود المجتمع المدني للعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.

وكشف "الأنصاري"، أن الظروف الصعبة تخلق الفرص، وعلينا جميعًا أن نتمسك بأنصاف تلك الفرص، للوصول إلى الأهداف والنتائج المرجوة، مطالبًا الشباب والفتيات المتطوعين، بالاستمرار في العمل التطوعي الخيري والتنموي، لخدمة أهالينا في مختلف أنحاء مصر، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شملت الفعاليات، جلسة حوارية مع شباب برنامج المُلهم، والتي قام خلالها الشباب والفتيات المتطوعون بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات، وقام محافظ الفيوم، ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وأمين صندوق التحالف، بالرد عليها.

وفي ختام فعاليات المنتدى، قام محافظ الفيوم ومرافقوه، بتكريم نماذج من الشباب المُلهم، وتكريم عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية الشريكة، والرائدات الريفيات، لدورهم البارز وجهودهم فى دعم البرامج التنموية والخدمية على أرض المحافظة، وسط فرحة كبيرة من جميع الحضور.

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