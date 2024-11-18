تحت شعار "إبداع لخدمة أهالينا".. محافظ الفيوم يشهد فعاليات "منتدى ملهم الأول للتطوع"

محافظات
جانب من المنتدى
جانب من المنتدى

شهد الدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات "منتدى مُلهم الأول للتطوع بالفيوم"، الذي نظمته مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمركز التدريب الإقليمي التابع لجامعة الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، تحت شعار "إبداع لخدمة أهالينا".

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والنائب محمد الجارحي، أمين صندوق التحالف الوطني، والدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، والدكتور محمد عبد الهادي زارع، والأستاذ حاتم متولي، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والأستاذ أحمد موسي، رئيس مؤسسة صناع الحياة، ‏وعدد من أعضاء وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، وحشد من الشباب والفتيات المتطوعين.

 

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي حول برامج وأنشطة مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية خلال العام الماضي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

‏في كلمته، رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور على أرض المحافظة، معربًا عن بالغ سعادته للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى، بين هذه الكوكبة من ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة الجارحي وكافة الحضور من القيادات التنفيذية والشعبية، مقدمًا الشكر للنائب محمد الجارحي على الدعوة الكريمة.

 

ولفت المحافظ، إلى التحديات الصعبة التي واجهت مصر والعالم أجمع خلال السنوات الماضية وخلال الفترة الحالية، والصراعات الحالية على حدود مصر، مثمنًا جهود القيادة السياسية متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى التعامل بحكمة مع تلك الأحداث، من أجل الحفاظ على استقرار مصرنا الحبيبة وتحقيق نهضتها وتنميتها المنشودة، مؤكدًا أننا جميعًا خلف قيادتنا السياسية في كافة القرارات من أجل رفعة وطننا الحبيب مصر.

 

وأكد محافظ الفيوم، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوحيد جهود التنمية، والذي يُشكل تحالفًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة المحافظات، من خلال حشد جهود المجتمع المدني للعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.

 

وكشف "الأنصاري"، أن الظروف الصعبة تخلق الفرص، وعلينا جميعًا أن نتمسك بأنصاف تلك الفرص، للوصول إلى الأهداف والنتائج المرجوة، مطالبًا الشباب والفتيات المتطوعين، بالاستمرار في العمل التطوعي الخيري والتنموي، لخدمة أهالينا في مختلف أنحاء مصر، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

شملت الفعاليات، جلسة حوارية مع شباب برنامج المُلهم، والتي قام خلالها الشباب والفتيات المتطوعون بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات، وقام محافظ الفيوم، ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وأمين صندوق التحالف، بالرد عليها.

 

وفي ختام فعاليات المنتدى، قام محافظ الفيوم ومرافقوه، بتكريم نماذج من الشباب المُلهم، وتكريم عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية الشريكة، والرائدات الريفيات، لدورهم البارز وجهودهم فى دعم البرامج التنموية والخدمية على أرض المحافظة، وسط فرحة كبيرة من جميع الحضور.

 

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة المستقبلية لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري لبحيرة قارون

0a26c26b-4898-48c2-b0bc-ce6e8fa78632
0a26c26b-4898-48c2-b0bc-ce6e8fa78632
0c992980-3047-49e9-a7aa-b9380a2bfa09
0c992980-3047-49e9-a7aa-b9380a2bfa09
4c289ef3-bd5c-47a7-8386-5b6d6344c2e7
4c289ef3-bd5c-47a7-8386-5b6d6344c2e7
4fe23d7b-1e1a-4ed1-bace-ae7d13e7b50d
4fe23d7b-1e1a-4ed1-bace-ae7d13e7b50d
6c2bb221-adcf-49af-a727-098bceb6754c
6c2bb221-adcf-49af-a727-098bceb6754c
6fa91e3c-c0da-4a32-bfc1-875fd116816e
6fa91e3c-c0da-4a32-bfc1-875fd116816e
7e1ef966-ac1b-483b-9d3a-0ae0eb048123
7e1ef966-ac1b-483b-9d3a-0ae0eb048123
23b65fee-5ace-4a21-a98e-4a77601132c1
23b65fee-5ace-4a21-a98e-4a77601132c1
48e839b6-6b91-4fa0-85ff-0a79d53df69b
48e839b6-6b91-4fa0-85ff-0a79d53df69b
57e780e8-cc8b-40d6-92d0-b3a5ca8885f0
57e780e8-cc8b-40d6-92d0-b3a5ca8885f0
74fe7a3d-93fc-4160-9136-80fbdeea18c7
74fe7a3d-93fc-4160-9136-80fbdeea18c7
88bd1197-b7cb-4c32-a092-92259c7319f8
88bd1197-b7cb-4c32-a092-92259c7319f8
453fd859-c59c-4e4f-a153-4d40fec37939
453fd859-c59c-4e4f-a153-4d40fec37939
640ea038-9bf0-4f02-85b1-3005c7bfc0f4
640ea038-9bf0-4f02-85b1-3005c7bfc0f4
6102b097-294f-44d6-b99a-ee3ebb50862e
6102b097-294f-44d6-b99a-ee3ebb50862e
67432d5b-efce-4a53-89f8-fe7581b7346e
67432d5b-efce-4a53-89f8-fe7581b7346e
153757f9-128e-448a-9f96-0a417b738fc3
153757f9-128e-448a-9f96-0a417b738fc3
a2e91fd1-ce12-4363-a4b8-85cf59213f09
a2e91fd1-ce12-4363-a4b8-85cf59213f09
adc773c1-7238-40d9-876a-09e0eef79230
adc773c1-7238-40d9-876a-09e0eef79230
af43f912-95e1-4b83-9f8f-03f805e8806e
af43f912-95e1-4b83-9f8f-03f805e8806e
d0ef1448-e61d-4eda-960a-626d32869fd5
d0ef1448-e61d-4eda-960a-626d32869fd5
d223ce86-fd25-4668-88c5-64668f82c1ca
d223ce86-fd25-4668-88c5-64668f82c1ca
dc674314-7b5d-463b-afd0-e06926e7f024
dc674314-7b5d-463b-afd0-e06926e7f024
e6b25628-ed7e-4d6d-8161-16065c6fbad0
e6b25628-ed7e-4d6d-8161-16065c6fbad0
ecd8f5c4-816a-4c9d-9da0-e8366d1c307e
ecd8f5c4-816a-4c9d-9da0-e8366d1c307e
f6cef195-33c1-4b7a-ac1a-76c20ff8c85a
f6cef195-33c1-4b7a-ac1a-76c20ff8c85a
الفيوم محافظ الفيوم ابداع لخدمة أهالينا فاعليات منتدى منتدى ملهم الاول للتطوع مرسسة الجارحى

مواد متعلقة

جامعة الفيوم: تلقي طلبات الطعون لانتخابات الاتحادات الطلابية

"سبل مواجهة الأمية".. ندوة بكلية الآداب بجامعة الفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سوزوكي بالفيوم

تحليل عينات المياه بالفيوم للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

جامعة الفيوم: إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية

إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

تحرير 513 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم بحملة مكبرة

لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة... تنفيذ 5171 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025