خلال حملات مكبرة.. تحرير 631 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم في النصف الأول من نوفمبر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

أوضح الأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، من تحرير 631 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط 9.5 طن سماد زراعي مدعم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، و1150 كجم دقيق بلدي، معبأ في 23 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم من كما تم ضبط 200 عبوة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية، و6330 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 65 كرتونة زيت تمويني، بكل كرتونة عدد 12 زجاجة زيت بإجمالي 780 لتر زيت تمويني، و336 قطعة مواد غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، و150 كجم دجاج مقطع أثناء تعبئتها في أكياس مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وضبط 36864 كيس مقرمشات دون فواتير تدل على مصدرها، بمخزن سلع غذائية غير مرخص، و29 كجم دجاج متبل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و800 كجم دهون حيوانية ومصارين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، كما تم ضبط 15 كجم لحوم وقطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و31 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي، و25 كجم لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و210 كجم سكر ناقص الوزن بأحد المحلات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 369 قطعة أغذية وشيكولاتة، ومقرمشات وبواقي شيبسي لدى الباعة الجائلين، و270 كرتونة سناكس بكل كرتونة 12 كيس بإجمالي 3240 كيس مجهول المصدر ودون فواتير، و14100 علبة سجائر صيني دون وجود فواتير، وضبط 280 كيس شيبسي، و260 قطعة كيك وبسكويت بإجمالي 540 قطعة منتهية الصلاحية، و1000 قطعة سلع غذائية مختلفة، و55 كجم كبدة ولحوم منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم لحوم لذبحها خارج المجزر.

وفي مجال المخابز، تم تحريرعدد 376 محضر، ما بين تصرف وتجميع دقيق ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك عدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، عدم وجود قائمة بيع إلخ، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذا المرور على الأسواق والشوادر لضبط الأسعار، خاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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