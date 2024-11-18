محافظ الدقهلية: رفع 450 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ببلقاس وشربين

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جانب من أعمال النظافة
جانب من أعمال النظافة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات الهدم بمركز ومدينة بلقاس بمشاركة معدات من أربعة مراكز، وتستمر على مدار يومين.

كما تابع محافظ الدقهلية رفع تجمعات القمامة والمخلفات بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين ورصدها أمس خلال جولته وكلف بها مدير المخلفات الصلبة.

وأوضح "مرزوق "أنه تم اليوم رفع 450 طن من المخلفات البلدية ونواتج الهدم،شملت 400 طن من مركز بلقاس،50 طن من قرية الأحمدية مركز شربين،في إطار العمل المستمر لرفع كافة التراكمات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن أعمال النظافة اليومية في كافة المراكز والمدن ورفع التراكمات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال رفع تجمعات القمامة ومخلفات البناء تجري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

يذكر أن الحملة تتم بمشاركة وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالديوان العام، وتحت إشراف الأستاذ سامح سعد رئيس جهاز النظافة بالمحافظة.

محافظ الدقهلية: رفع 450 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ببلقاس وشربين

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