التشكيل الرسمي لمواجهة غانا والنيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر وفلسطين، المواجهة المرتقبة بين غانا والنيجر على أرضية ملعب أكرا الرياضي معقل النجوم السوداء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

محمد قدوس يقود تشكيل غانا أمام النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويسعى منتخب النيجر في تحقيق الانتصار في مواجهة اليوم، من أجل إحياء أمل الصعود إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

في المقابل، يدخل منتخب غانا المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، طامحا في حصد النقاط الثلاثة، لحفظ ماء الوجه، حيث يتذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب أنجولا والذي تأهل رسميًا إلى بطولة أمم الأفريقية، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل المنتخب السوداني وصافة جدول المجموعة برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: عبد مناف نورالدين.

▪︎خط الدفاع: إسحاق أفول - ناثانيل أدجي - سيمسون - تيري يجبي - كينجسلي شيندلر.

▪︎خط الوسط: إبراهيم سيلمانا - أبو فرانسيس - إرنست نوواما.

▪︎خط الهجوم: محمد قدوس - رانسفورد كونيجسدورفر.

بينما جاء تشكيل منتخب النيجر كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: محمد تانجا.

▪︎خط الدفاع: رحيم الحسن - عمر ساكو - كاتكوري - عبدول غاربا.

▪︎خط الوسط: يوسف موسي - على محمد - أوسيني باداماسني.

▪︎خط الهجوم: بوبكر هاينيكوي - عبدول خيرو أموستافا - داك سوسا.