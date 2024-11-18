بسبب سون.. إيقاف نجم توتنهام سبع مباريات



كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إيقاف الأوروجواني رودريجو بنتانكور نجم توتنهام الإنجليزي لفترة كبيرة وذلك عقب تصريحاته المسيئة بحق زميله هيونج مين سون.



ووفقا لتقارير صحفية فإن بنتانكور أشعل الأمور عقب تصريحاته المثيرة للجدل بحق الكوريين جنوبيين أثناء لقاء تلفزيوني قبل بداية الموسم الحالي عندما طلب منه أحد المحاورين الحصول على قميص سون ليرد قائلًا:"يجب أن تأخذ القميص من ابن عم سون لأن الكوريين جميعهم متشابهون".



وأفادت التقارير الصحفية بأن بنتانكور تعرض لانتقادات لاذعة بعدها ليخرج سريعًا ويعتذر لصديقه سون قائلًا:"سون، آسف صديقي. لقد كانت مزحة سيئة للغاية".



وأوضحت التقارير الصحفية أن هذه الأمور لم تؤثر على قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي قرر إيقاف بنتانكور سبع مباريات منها ستة مواجهات في الدوري الإنجليزي أمام كلا من مانشستر سيتي وبورنموث وليفربول وفولهام وتشيلسي وساوثهامبتون ومباراة أخرى في الكأس أمام مانشستر يونايتد.