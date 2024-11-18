نجم ريال مدريد على رادار الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أصبح أحد نجوم ريال مدريد، البارزين في الهجوم على رادار بعض الأندية من الدوري الإيطالي والانجليزي.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن البرازيلي إندريك يبحث عن فرصة لإثبات قدراته مع الريال، بعدما سجل هدفين خلال 125 دقيقة لعبها في 17 مباراة مع الميرنجي.


وشارك اللاعب البرازيلي فقط لمدة 15 دقيقة خلال آخر 6 مباريات مع ريال مدريد.

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وأوضحت الصحيفة إلى أن روما اتفق مع ريال مدريد من أجل ضم إندريك على سبيل الإعارة في شتاء 2025.

وأردفت:"طلب كلاوديو رانييري مدرب روما الجديد، لتعزيز خطه الهجومي، ويرغب أن يكونوا من الشباب أصحاب الإمكانيات العالية، مما يتناسب مع ملف إندريك".

وقد أبدي نادي ساوثهامبتون الإنجليزي أيضًا اهتمامه بضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة.

وعلي الجانب الآخر في الدوري الإسباني، تواصل بلد الوليد مع إندريك، لمحاولة إقناعه باللعب لصالحه.

الدورى الايطالى البرازيلي إندريك نادي ساوثهامبتون نجوم ريال مدريد

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