الترسانة يصعق لافيينا بثلاثية بدورى المحترفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادى لافيينا فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه الترسانة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة بدورى المحترفين.

وجاءت أهداف الترسانة كلا من اوجستن اموتو ' هدفين ' ومحمد امين هدف فيما أحرز احمد نادى هدف لافيينا الوحيد.

المباراة جاءت متوسطة الأداء خلال الشوط الأول فيما شهدت ندية كبري خلال الشوط الثانى حتى نهاية المباراة.

txt

نجم ريال مدريد على رادار الدوري الإيطالي

txt

بسبب سون.. إيقاف نجم توتنهام سبع مباريات


لافيينا بقيادة مديره الفنى حسين شكرى بدء المباراة بتشكيل مكون من زياد عسكر ومحمد حسام وكريم علاء وأحمد سعد وبهاء مجدى وكريم عمر وتيكو واديدامولا وهشام نيمار وحازم مرسي ويوسف فهيد.

فيما بدء الترسانة بقيادة مديره الفنى احمد كشرى المباراة بتشكيل مكون من محمد طلبة ومحمد جمعه وأحمد عماد وعمر طارق ومحمد محمود وكريم خميس وأحمد رفعت ومحمد امين ومحمد محمود ومحمد ناجح وخالد مسعد واوجيستين اموتو.


وإدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد العتبانى وعاونه احمد لطفى ومحمد أحمد حسين وعمرو عبد العاطى حكما رابعا وأحمد فريد مراقب مسابقات وحمدى سعد مراقب حكام.

ليتوقف رصيد لافيينا عند 7 نقاط فيما ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 13.

احمد كشري الأسيوطي سبورت بهاء مجدي محمد جمعه ملعب الاسيوطي ملعب الأسيوطي سبورت

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025