الترسانة يصعق لافيينا بثلاثية بدورى المحترفين



سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادى لافيينا فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه الترسانة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة بدورى المحترفين.

وجاءت أهداف الترسانة كلا من اوجستن اموتو ' هدفين ' ومحمد امين هدف فيما أحرز احمد نادى هدف لافيينا الوحيد.

المباراة جاءت متوسطة الأداء خلال الشوط الأول فيما شهدت ندية كبري خلال الشوط الثانى حتى نهاية المباراة.



لافيينا بقيادة مديره الفنى حسين شكرى بدء المباراة بتشكيل مكون من زياد عسكر ومحمد حسام وكريم علاء وأحمد سعد وبهاء مجدى وكريم عمر وتيكو واديدامولا وهشام نيمار وحازم مرسي ويوسف فهيد.

فيما بدء الترسانة بقيادة مديره الفنى احمد كشرى المباراة بتشكيل مكون من محمد طلبة ومحمد جمعه وأحمد عماد وعمر طارق ومحمد محمود وكريم خميس وأحمد رفعت ومحمد امين ومحمد محمود ومحمد ناجح وخالد مسعد واوجيستين اموتو.



وإدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد العتبانى وعاونه احمد لطفى ومحمد أحمد حسين وعمرو عبد العاطى حكما رابعا وأحمد فريد مراقب مسابقات وحمدى سعد مراقب حكام.

ليتوقف رصيد لافيينا عند 7 نقاط فيما ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 13.