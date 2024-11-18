كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة مطموس لوحاتها الخلفية

حوادث
بوابة الفجر

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية من خلال طيها من أحد الأطراف بالقاهرة.
 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدتها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها أقرت بعدم علمها بطى اللوحات لشرائها السيارة حديثًا من أحد الأشخاص ولدى علمها بالواقعة قامت باستعدالها لوضعها الصحيح.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.

سيارة مطموس لوحاتها الخليفة الداخلية

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