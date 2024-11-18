وزير الزراعة يوجه مديري الإصلاح الزراعي بمنع التعديات ومتابعة الاسمدة وتحصيل مستحقات الدولة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات وذلك بحضور  د حسن فولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى والمهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير

وخلال الاجتماع وجه وزير الزراعة بمتابعة موقف التعديات وموقف الازالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعدي وادراجها في حملات الازالة المكبرة كذلك موقف توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير اعمال الصرف للأسمدة الازوتية.


و أكد على مديري مديريات الإصلاح بضرورة متابعة اعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل تدقيق الحيازات وتنقيتها مع صرف الاسمده طبقا لحصر فعلي ومن خلال منظومة كارت الفلاح.


كذلك مراجعة اعمال التحصيل لمستحقات الهيئة على مستوى الجمعيات والمناطق وأيضا متابعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة.


بالاضافة إلى متابعة اعمال التطهير للترع والمساقى والمصارف استعدادا للموسم الشتوي والامطار  .


كما وجه وزير الزراعة هيئة الإصلاح الزراعى بتكثيف الاشتراك فى قوافل السلع الغذائية التي تطلقها  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المختلفة  محملة بمختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى نحو 25%، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع الاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر ١٥٠ جنيه وتخصيص اكبر كميه للطرح بجميع المحافظات
وفى نهاية الاجتماع تم توجيه مديري الإصلاح الزراعى بتوفير كافة الخدمات والتعاون مع المنتفعين والمعاملة الحسنة وبناء جسور الثقة معهم

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