عصابة تخصصت في سرقة المجوهرات بالقاهرة.. وقرار قضائي ضدهم

حوادث
محكمة
محكمة


قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين بعد سرقتهم ذهب وأموال من داخل شقة بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من  ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص،  مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين  لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى) من داخل شقة بدائرة القسم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب "، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية".


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أسلوب كسر الباب التحقيقات المشغولات الذهبية المجوهرات النيابة العامة

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