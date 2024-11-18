عاجل - زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت رسميًا في مصر

الاقتصاد
أسعار خدمات المحمول
أسعار خدمات المحمول والإنترنت

أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر.

وأوضح شمروخ خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، اليوم الإثنين، أن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسعار الباقات الجديدة.

زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت

وبين أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات في مراجعة أسعار الخدمات.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.

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عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر