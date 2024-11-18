بقصد الاتجار.. قرار قضائي ضد حائزي المخدرات في السلام

حوادث
تجديد حبس
تجديد حبس


قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بمنطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش وكذا مضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما.

 

وبحوزتهما (2،5 كجما من مخدر الحشيش- 15 كجما من عجينة مخدر الحشيش – 1 كجم من مخدر الهيدرو- 1،250 كجم من مخدر الإستروكس- كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" - كمية من مخدر الكيتامين - مكبس حشيش بمشتملاته – 4 إسطمبة – ميزان حساس - كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة فى التصنيع- 3 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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