عاجل - "تنظيم الاتصالات" تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت

أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت.

جاء ذلك خلال جلسة الجيل الخامس التي عُقدت على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، اليوم الإثنين.

وأوضح شمروخ أن الجهاز منح شركات المحمول الأربعة الضوء الأخضر لإجراء تعديلات على أسعار خدماتها، مع التأكيد على أن الإعلان عن الأسعار الجديدة للباقات سيكون قريبًا.

أسباب الزيادة المرتقبة

وأشار شمروخ إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، ما دفعها للمطالبة بمراجعة أسعار الخدمات. وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتبر حق الشركات في تعديل الأسعار أمرًا مشروعًا لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.

توقيت التطبيق ومراعاة المستهلكين

وفيما يخص توقيت تطبيق الزيادة، أكد شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا الأنسب لتطبيق الأسعار الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلكين، لضمان التوازن بين تحقيق الشركات لعائدات تواكب التكاليف، وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تطوير قطاع الاتصالات في مصر وتعزيز استدامته، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها المجال.