عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

تكنولوجى
بوابة الفجر

محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال جلسة "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 اليوم الإثنين، عن موافقة مبدئية من الجهاز على رفع أسعار خدمات الاتصالات. وأوضح شمروخ أن شركات المحمول الأربع حصلت على موافقة لزيادة أسعار مكالمات الهاتف وخدمات الإنترنت، مع الإشارة إلى أن أسعار الباقات الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

أسباب الزيادة المرتقبة

ذكر شمروخ أن ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات يعد الدافع الرئيسي لهذه الخطوة، مؤكدًا على أحقية الشركات في مراجعة أسعار خدماتها. وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على دراسة توقيت تطبيق الزيادة الجديدة، بما يوازن بين مصلحة المستهلكين ومتطلبات الشركات.

 

 

 

 

محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات أسعار خدمات الاتصالات
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