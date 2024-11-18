منى زكي.. رحلة تألق ونجاح من "صعيدي في الجامعة الأمريكية" إلى "تحت الوصاية"



تعتبر منى زكي واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر والوطن العربي، حيث استطاعت بفضل موهبتها الفريدة وأدائها التلقائي أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الجماهير.

بدأت رحلتها الفنية في التسعينيات من القرن الماضي بمشاركتها في عدد من الأعمال المسرحية والدرامية المهمة مثل "العائلة"، و"ليالي الحلمية" الجزء الخامس، و"خالتي صفية والدير"، و"نصف ربيع الآخر"، و"زيزينيا"، و"أهالينا".

انطلاقة سينمائية مع "صعيدي في الجامعة الأمريكية"



كان فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998 نقطة تحول كبيرة في مسيرة منى زكي السينمائية، حقق الفيلم نجاحًا هائلًا وأعاد اكتشاف أبطاله، مما جعل منى تخطو بثبات نحو النجومية.

كما شاركت الفيلم في أعمال سينمائية بارزة مثل "اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"ليه خلتني أحبك"، و"عمر 2000"، و"الحب الأول"، و"أيام السادات".

نجاحات متواصلة في السينما والدراما



استمرت منى زكي في تعزيز مكانتها الفنية عبر مشاركاتها في أفلام ناجحة، وكونت ثنائية مميزة مع الفنان أحمد السقا من خلال أفلام مثل "أفريكانو"، و"مافيا"، و"عن العشق والهوى"، و"تيمور وشفيقة"، و"العنكبوت".

إلى جانب ذلك، نجحت في تحقيق بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية، وكان آخر أعمالها المميزة مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض عام 2023 وحظي بإشادة واسعة.

حياة شخصية ملهمة



بعيدًا عن أضواء الشهرة، نجحت منى زكي في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة. تزوجت من الفنان أحمد حلمي في واحدة من أنجح الزيجات في الوسط الفني، وأنجبا ثلاثة أبناء هم لي لي، ويونس، وسليم.

تحدثت منى زكي عن دور أسرتها في دعمها المهني قائلة: "من نعم ربنا وجودهم في حياتي، هما بيحسسوني إن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدًا بالنسبة ليا".

حب ودعم لا مثيل له من أحمد حلمي



في تصريحاتها الإعلامية، أشادت منى زكي بزوجها أحمد حلمي قائلة: "مفيش زي أحمد حلمي في حبه لي ودعمه المتواصل من بداية المشوار ومن وقت ما اتجوزنا".

هذه العلاقة المميزة أثرت إيجابيًا على حياتها المهنية والشخصية، لتصبح مثالًا ملهمًا للنجاح والتوازن بين الحياة الأسرية والاحترافية.