مقطع مضحك.. أمينة تستعين بمشهد من مسرحية الجوكر لـ محمد صبحي
شاركت المطربة أمينة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها بموقع إنستجرام، فيديو كوميدي ساخر تستعين فيه بمشهد للفنان محمد صبحي من مسرحية الجوكر.
أمينة تستعين بمشهد من مسرحية الجوكر لـ محمد صبحي
وظهرت أمينة في فيديو التيك توك بفلتر ساخر يحتوي علي الكثير من الوان الميكب الساخر، واستعانت فيه بصوت الفنان محمد صبحي من مسرحية الجوكر.
آخر أعمال أمينة
وكان آخر أعمال المطربة أمينة هو ديو غنائي في كليب تحت اسم "هنخربها" مع الفنان عبد الباسط حمودة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة لتتصدر «التريند» وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير الـ«يوتيوب»، الأغنية من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، والكليب من إخراج هيثم عنتر.
كلمات أغنية هنخربها
كل حاجة وليها علاج
إلا عكننة المزاج
المزاج لو مش مبسوط
الدماغ تعمل إزعاج
كله بالتسخين بيلين
إلا نشفان الايدين
الماتور عمره ما هیدور
من غير ما نحطله بنزین
طلع الفيزا
وأصرف اتدلع
الحياة لذيذة
عيشها واتمتع
كفاية بقى تحويش
يا هنا مين يعيش
عيش يومين حلوين
قبل ما تودع
هنخربها ما نخربها
ما هي خربانة والسلك ضاربها
هنخربها ما نخربها
ونلم أيدينا ليه ونحسبها
هو اللي شال تحت البلاطة وهو ماشي خد منها أيه ما كلنا هنسيبها
هنخربها ما نخربها
وننبسط على أيه هنكئبها
هنخربها ما نخربها
ماهي كده كده 100 جن راكبها
واحنا اللي بنعمل الفلوس وبنشقى فيها
واحنا اللي بنتعب فيها ونجيبها
هنصرف ما في الجيب
واللي في نفسنا هنجيب
ومش هنشيل لبكره هم
وبكره في علم الغيب
عادي تصيب تخيب
كل شيء نصيب
اللي فات جفاف
واللي جاي ترطيب
هنطير الحمام
ونروق على الكلام
وزي ما تيجي تيجي
مش هنربط الحزام
حقنا في الانبساط
هناخده ولو قراط
النفسية عايزة
شوية اهتمام