مقطع مضحك.. أمينة تستعين بمشهد من مسرحية الجوكر لـ محمد صبحي

الفجر الفني
أمينة
أمينة

شاركت المطربة أمينة جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها بموقع إنستجرام، فيديو كوميدي ساخر تستعين فيه بمشهد للفنان محمد صبحي من مسرحية الجوكر. 

 

أمينة تستعين بمشهد من مسرحية الجوكر لـ محمد صبحي

وظهرت أمينة في فيديو التيك توك بفلتر ساخر يحتوي علي الكثير من الوان الميكب الساخر، واستعانت فيه بصوت الفنان محمد صبحي من مسرحية الجوكر. 

آخر أعمال أمينة 

وكان آخر أعمال المطربة أمينة هو ديو غنائي في كليب تحت اسم "هنخربها" مع الفنان عبد الباسط حمودة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة لتتصدر «التريند» وقت طرحها على موقع الفيديوهات الشهير الـ«يوتيوب»، الأغنية من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، والكليب من إخراج هيثم عنتر.

كلمات أغنية هنخربها

كل حاجة وليها علاج

إلا عكننة المزاج

المزاج لو مش مبسوط

الدماغ تعمل إزعاج

كله بالتسخين بيلين

إلا نشفان الايدين

الماتور عمره ما هیدور

من غير ما نحطله بنزین

طلع الفيزا

وأصرف اتدلع

الحياة لذيذة

عيشها واتمتع

كفاية بقى تحويش

يا هنا مين يعيش

عيش يومين حلوين

قبل ما تودع

هنخربها ما نخربها

ما هي خربانة والسلك ضاربها

هنخربها ما نخربها

ونلم أيدينا ليه ونحسبها

هو اللي شال تحت البلاطة وهو ماشي خد منها أيه ما كلنا هنسيبها

هنخربها ما نخربها

وننبسط على أيه هنكئبها

هنخربها ما نخربها

ماهي كده كده 100 جن راكبها

واحنا اللي بنعمل الفلوس وبنشقى فيها

واحنا اللي بنتعب فيها ونجيبها

هنصرف ما في الجيب

واللي في نفسنا هنجيب

ومش هنشيل لبكره هم

وبكره في علم الغيب

عادي تصيب تخيب

كل شيء نصيب

اللي فات جفاف

واللي جاي ترطيب

هنطير الحمام

ونروق على الكلام

وزي ما تيجي تيجي

مش هنربط الحزام

حقنا في الانبساط

هناخده ولو قراط

النفسية عايزة

شوية اهتمام

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