عاجل - موعد تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت الجديدة

أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلكين من جهة، وضمان توفير عائدات للشركات تتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل من جهة أخرى، وأن الجهاز يسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان، بالتزامن مع مراعاة استدامة الخدمات وجودتها.

وقال شمروخ، خلال جلسة الجيل الخامس التي عُقدت على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن الجهاز أعطى موافقة مبدئية لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الأسعار الجديدة للباقات.

أسباب الزيادة المرتقبة

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول كانت السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات في مراجعة أسعار خدماتها لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة عالية.

تطورات قطاع الاتصالات في مصر

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير قطاع الاتصالات في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، لا سيما مع الاستعدادات لتطبيق تقنيات الجيل الخامس وتحسين كفاءة البنية التحتية.