زيزو ينافس ثنائي الأهلي على جائزة الأفضل داخل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2024، والتي شملت مجموعة من أبرز النجوم.

زيزو ينافس الشحات وشوبير

تصدرت قائمة الترشيحات النهائية ثلاثة لاعبين من الأندية المصرية: أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، حسين الشحات لاعب الأهلي، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، الذين يتنافسون على الجائزة.

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي على "إكس" أسماء اللاعبين المرشحين كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو – لاعب نهضة بركان

رونالدو ويليامز – لاعب صن داونز



وتُختتم الاحتفالات بجوائز "كاف" خلال الحفل السنوي الذي سيُعقد في مدينة مراكش بالمغرب، في 16 ديسمبر المقبل، كما أشار الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على "إكس".