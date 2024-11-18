زيزو ينافس ثنائي الأهلي على جائزة الأفضل داخل إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2024، والتي شملت مجموعة من أبرز النجوم.

زيزو ينافس الشحات وشوبير

تصدرت قائمة الترشيحات النهائية ثلاثة لاعبين من الأندية المصرية: أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، حسين الشحات لاعب الأهلي، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، الذين يتنافسون على الجائزة.

txt

كاف يحدد موعد النظر في استئناف الزمالك ضد عقوبات نهائي الكونفدرالية

txt

«كاف» يخطر الزمالك بحكام مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الكونفدرالية

ونشر "كاف" عبر حسابه الرسمي على "إكس" أسماء اللاعبين المرشحين كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو – لاعب نهضة بركان

رونالدو ويليامز – لاعب صن داونز


وتُختتم الاحتفالات بجوائز "كاف" خلال الحفل السنوي الذي سيُعقد في مدينة مراكش بالمغرب، في 16 ديسمبر المقبل، كما أشار الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على "إكس".

 

 

أحمد مصطفى زيزو أبرز النجوم اتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الأندية المصرية الترشيحات النهائية جائزة الأفضل داخل إفريقيا جائزة الأفضل حسين الشحات لاعب الاهلي حارس مرمي الأهلي زيزو لاعب الزمالك مصطفى شوبير

مواد متعلقة

بالفيديو.. أول تعليق من والده بعد ترشح مصطفى شوبير لجائزة كاف

دي-كاف يختتم فعالياته.. 90 فاعل ثقافي يتابعون فعاليات المهرجان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر