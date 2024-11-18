الأربعاء.. احتفالية عيد الطفولة بأوبرا الإسكندرية

الفجر الفني
الأوبرا المصرية
الأوبرا المصرية

 

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية عيد الطفولة بعنوان "الفصول الأربعة" التي يقدمها أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو أحمد فرج، وذلك في تمام الساعة 11 صباح يوم الأربعاء المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

أبرز فقرات الحفل 

ذكرت دار الأوبرا المصرية في بيان اليوم، الاثنين، أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالارتقاء بالذوق الفني للأطفال وتقديم الفنون الرفيعة، وتتضمن الاحتفالية تقديم المقطوعة الشهيرة (الفصول الأربعة) بمشاركة 4 صوليستات يجسدون بعزفهم على الفيولينة، الأربعة فصول وهم كلا من حلا حسن (الصيف)، فريدة أبو الحسن ( الربيع )، يوسف أحمد (الخريف) وسما عبد الله (الشتاء). 

يذكر أن الفصول الأربعة يضم مجموعة من أربعة كونشرتو من تأليف أنطونيو فيفالدي، وكل مقطع يشير إلى فصل من فصول السنة، وألّف فيفالدي هذه الموسيقى عام 1723 ونشرها عام 1725 ضمن العمل الثامن بعنوان (المنافسة بين التناغم والإبداع).

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودي وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد الفصول الأربعة اوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية سيد درويش

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