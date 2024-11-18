عمرو سعد يُجري جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45

عمرو سعد يُجري جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45

الفجر الفني
عمرو سعد
عمرو سعد

يشارك الفنان عمرو سعد في جلسة حوارية مميزة خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، حيث يناقش من خلالها رحلته الفنية وأهم محطاته في السينما والدراما.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضورًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، حيث يتحدث عمرو عن تطور أدائه وأهمية السينما في طرح القضايا المجتمعية.

الفنان عمرو سعد 


موعد جلسة عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائي


تبدأ فعاليات جلسة الفنان عمرو سعد يوم الخميس المقبل الموافق يوم 21 من شهر نوڤمبر الجاري، وتمثل الجلسة الحوارية مع عمرو سعد أحد الأنشطة التي تسلط الضوء على نجوم السينما المصرية، وتوفر منصة للتواصل بين الفنانين والجمهور.

 

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

تقام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، ويتضمن المهرجان العديد من  الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مقسمة بين المسابقة الرسمية، عروض خاصة.

تكريم أحمد عز ويسري نصر الله ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

ومن الجدير بالذكر كانت أبرز فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام تكريم كلا من الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصر الله في حفل الإفتتاح الذي إنطلق يوم 13 نوڤمبر. 

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