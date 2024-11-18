كشفتها السوشيال ميديا.. القبض على سيدة لقيادتها سيارة مطموس لوحاتها بالقاهرة

حوادث
متهمة
متهمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على قائدة سيارة ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة مطموس لوحاتها الخلفية بالقاهرة.

البداية عندما تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية من خلال طيها من أحد الأطراف بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدتها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها أقرت بعدم علمها بطي اللوحات لشرائها السيارة حديثا من أحد الأشخاص ولدى علمها بالواقعة قامت باستعدالها لوضعها الصحيح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإجراءات القانونية السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو كشفت

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