محافظ الفيوم يتابع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن مبادرة "بداية"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود وأنشطة المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، خلال الأسبوع الماضي.

ففي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، نظم فرع ثقافة الفيوم، عدة محاضرات وورش عمل ولقاءات ثقافية، حيث تم تنظيم لقاء تثقيف صحي بعنوان "النمط السليم للحياة الصحية"، وعقد حوار مفتوح بعنوان "تعزيز ثقافة التسامح لدى الطفل بمناسبة اليوم العالمي للتسامح"، وحوار آخر عن "حسن التعامل مع الآخرين وتحمل المسئولية"، ومحاضرة بعنوان "كيف تنمي موهبتك"، كما تم تنظيم ورشة حكى بعنوان "سؤال وجواب"، وورشة حكى عن" قصة لقمان الحكيم"، ومحاضرة عن الصحة، وورشة فنية، وورشة تدوير خدمات، ومحاضرة عن كيفية التعامل مع الكبار، ومحاضرة بعنوان "دور المرأة السياسي" في المجتمع.

كما شملت الفعاليات، عقد "لقاء نادي الموهوبين للفنون التشكيلية" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، وإجراء العديد من المسابقات الثقافية بين طلاب المدارس بمكتبة جرفس، كما تم تنظيم محاضرة عن أهمية نهر النيل لمصر، ومحاضرة عن "فرائض الإيمان الصحيح"، وتنظيم مسابقة العباقرة بين طلاب الثانوية الأزهرية بمكتبة الطفل والشباب بطامية.



فيما قامت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتشبيك مع مديرية التربية والتعليم، بإقامة عدة ندوات توعوية، ففي إطار مبادرة "تحدث معه" تم تنظيم ندوتين بمدرستي ناصر الصناعية، والتوفيق الثانوية للبنين، بهدف نشر الوعي بين الرجال والشباب من كافة الأعمار، وتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين بشأن الحفاظ على الأسرة وقيمها، وتعزيز قيمة العمل، والمواطنة، والانتماء، والحقوق والواجبات، ورفع الوعى بالقضية السكانية، والصحة الإنجابية، وخطورة زواج القاصرات، وختان الاناث، وأهمية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري، وتربية الاطفال، ومكافحة الإدمان والتدخين، والعديد من القيم والمهارات الحياتية، كما تم الإعلان عن مسابقة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما قامت مديرية التربية والتعليم، بعدد من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع الماضى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" حيث قامت إدارة التطوير التكنولوجي بتنظيم ندوات للتعريف بالمبادرة، وتوضيح أهمية العمل، ونشر ثقافة البحث العلمي بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس، كما تم تدريب الطلاب على البرمجة والذكاء الإصطناعي، بالإضافة لتنظيم ورشة عمل بحث علمي، وعمل لافتات عن أنشطة المبادرة، كما قامت إدارة الأنشطة التربوية والفنية بتنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي، وندوة وورشة عمل عن فن الأركيت، ومحاضرة بعنوان تعزيز الوعى الأثري لدى الطلاب، ومحاضرة بعنوان "تأثير الأصدقاء في حياتنا"، وتنظيم ندوة بعنوان حوار مفتوح حول "تعزيز الهوية المصرية"، ولقاءات حول "الصحة النفسية والإرشاد الأسري".

كما قامت إدارة التربية الإجتماعية بعقد 22 ندوة، تناولت موضوعات، ترشيد الاستهلاك، والتسامح، والأمانة، ومحاربة التنمر، وقيم الولاء والإنتماء وغيرها، بالإضافة لعدد 10 برامج إذاعية مختلفة تناولت موضوعات بيت العائلة، والنظافة الشخصية، وفضل القرآن، ولائحة الانضباط المدرسي، ولا للتنمر، وكذا برنامج باللغة الانجليزية.

كما قامت المديرية بتنظيم 11 نشاط للتحفيز التربوي، وتكريم المتفوقين، وتسليمهم الجوائز، والقيام بعدد 5 زيارات مختلفة، وتبادل للزيارات، كما قامت إدارة الموهوبين بالمديرية والإدارات التعليمية بتنظيم عدد 7 ورش فنية للموهوبين على مدار الأسبوع الماضي، والاشتراك في مسابقة التلميذ المثالي ومسابقة حفظ القرآن، وأوائل الطلبة، وتشكيل البرلمان المدرسي، وتنصيب المكتب التنفيذي، بالإضافة للتصويت الإليكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الثانوية والإعدادية، إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات خدمية ومعسكرات، وتنفيذ برنامج إرشادي توعوي، وجلسة علاج جماعي عن التأخر الدراسي، وعن ضرورة الانضباط والحضور، كما قامت إدارة التنمية المستدامة، بعقد 7 ندوات عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعن ترشيد الاستهلاك، والتغذية السليمة، وأضرار الأنيميا، وعن تناقص الأراضي الزراعية، والمشكلة السكانية.

كما قامت إدارة الشئون التنفيذية بتنظيم ورشة عمل عن أعياد الطفولة، وعمل مجسمات ولوحات، وإذاعة مدرسية عن مبادرتي "بداية" و"الفيوم بلد سياحي"، وعن قيمة المعلم والعلم، وتصفيات مسابقة الطفولة، ومسابقة الإلقاء، وتصفيات مسابقة نجوم المكتبة "مفاهيم ومصطلحات"، وتنظيم محاضرة عن أعياد الطفولة وعن سيناء أرض الصمود وحصة مهارات مهنية، وورش لعمل الكروشيه، وتنظيم ندوات عن أهمية تربية النحل، وعن طريقة عمل المخلل، والمربى، وندوة عن العناية بنظافة المشتل، كما قام قسم التربية الرياضية بإدارة الشئون التنفيذية بتنظيم بطولة المصارعة للمرحلة الثانوية.

وتحقيقًا لمحور بناء الإنسان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" عقدت مديرية أوقاف الفيوم ـ خلال الأسبوع الماضي ـ عددًا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة، حيث تم عقد

عدد 2 مجلس للإفتاء بمسجد الصعيدي بمركز الفيوم، ومسجد الرحمة بالشواشنة بمركز أبشواى، بمشاركة أساتذة من جامعة الأزهر والأوقاف في موضوع أحكام الجنائز بعدد 4 جلسات، و28 جلسة لدروس الواعظات، وعدد 30 درس منهجي في المساجد الرئيسية بالقرى، في مجالات الفقه والحديث والتفسير والتاريخ الإسلامي والعقيدة، وعدد 2 درس منهجي للواعظات في الفقه، وعدد 4 ندوات علمية في موضوع" النظافة والطهارة عبادة وسلوك يومي في الإسلام" شملت مناطق بندر الفيوم وسنورس والشواشنة، وطامية، وعدد 70 ندوة للمنبر الثابت بالتنسيق بين مسئولي الأزهر والأوقاف وموضوعها "الحفاظ على البيئة ودوره في التنمية".

كما تم عقد عدد 6 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تناولت "نعمة المياه بين المحافظة عليها والهدر"، وعقد عدد 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي، شملت موضوعات، "وجعلنا من الماء كل شيئ حي" و"نعمة الماء وحرمة إهدارها"، و"واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة"، و"من فضائل الكسب الحلال البركة في الولد"، و"الصحبة الصالحة وأثرها في بناء الإنسان"، وكذلك ندوات عن الحياء، والإخلاص في القول والعمل.

وفي إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف قامت المديرية بعقد ندوة دينية بمركز الثقافة الإسلامي ببندر الفيوم بعنوان "وعاشروهن بالمعروف" بحضور وكيل الوزارة ومدير الدعوة وأساتذة من جامعة الأزهر، وعقد ندوة بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم بعنوان "تعزيز قيم الولاء والانتماء لمكافحة الإرهاب والتطرف"، وعقد مجلس الإقراء السابع بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، ومحاضرة من كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وتنظيم 113 ندوة، ومجلس علم وذكر عن موضوع "القمار الإليكتروني صوره ومخاطره"، بالإضافة لعقد البرنامج التثقيفي للطفل الذي يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات، ولقاء الجمعة للأطفال بمسجد الأبياري بقرية الحامولي مركز يوسف الصديق، واستقبال زيارة طلبة مدرسة "علي طنطاوي الرسمية للغات"، بمسجد ناصر الكبير، ولقاء الصحة الإنجابية بالشواشنة مشرك بحري، وعقد جلسات البناء التثقيفي مع الأئمة والواعظات بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، لتفعيل الأنشطة الدعوية والمجتمعية، بالإضافة لانطلاق القافلة الدعوية للواعظات بمركز طامية وموضوعها "اختيار الزوجة الصالحة"، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، افتتحت مديرية أوقاف الفيوم مسجد محمود أغا بقرية دسيا مركز الفيوم، ومسجد الرحمن بعزبة الفقي مركز سنورس، ومسجد الرحمة بمنشاة رحمي مركز إطسا.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بعقد اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع "صحتهم مستقبلهم"، الذي يهدف لنشر الوعي المائي وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، كما تم تنفيذ معرض ختام الأنشطة لحملة "غسيل الأسنان"، والتي تم إطلاقها منتصف شهر أكتوبر واستمرت نحو ٢١ يومًا داخل ٢٥٠ مدرسة إبتدائية بجميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة، كما تم تنفيذ مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التوعوية لمنسقي ومشرفي الأنشطة لعدد ٥٠٠ مشرف داخل ٢٥٠ مدرسة ابتدائية بجميع الإدارات التعليمية، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة داخل ٢٥٠ مدرسة لتعريفهم بمشروع "صحتهم مستقبلهم"، والذي يهدف لنشر الوعي المائي وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية، إلى جانب التعريف بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وفي سياق متصل، قامت إدارة الوعي الأثرى بتنفيذ ندوة عن معالم الفيوم الأثرية، بمديرية التربية والتعليم، تناولت أهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، والمواقع الأثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية، وضرورة الالتزام بالحفاظ على الآثار، وإلقاء الضوء على القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم باعتبارها من أقدم وأجمل المحافظات التي تضم مجموعة من المعالم الأثرية الفرعونية والقبطية والرومانية والإسلامية، وما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة ومناخ معتدل وتنوع جغرافي وموقع استراتيجي.

كما قامت إدارة الوعي الأثري بعمل زيارة علمية أثرية لطلاب وطالبات مدرسة الأوائل الخاصة، إلى معبد قصر قارون، كما قامت بتنظيم ندوة بكلية الألسن عن تطور الكتابة فى مصر الفرعونية وفك رموز حجر رشيد، وعقد ندوة بمدرسة عمربن الخطاب بقرية كفر محفوظ مركز طامية، عن تاريخ الكتابة وأهمية التعليم في مصر القديمة.

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