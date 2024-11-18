تقسيمة قوية بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز لخوض فقرة فنية في منتصف الملعب.


وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على سرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، والتحولات من الدفاع للهجوم بأقل عدد ممكن من اللمسات.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

استاد الجيش الأهلي البرتغالي جوزيه جوميز نادي الزمالك
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