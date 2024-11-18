مدير تعليم الفيوم يشهد عرض مسرحي عن قضية "التفكك الأسري"

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذة سماح دياب، مدير عام ثقافة الفيوم، والعقيد أحمد علاء مساعد العقيد أحمد عويس، مساعد قائد قطاع الفيوم ومقدم عمرو السمري، مكتب المستشار العسكري، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير إدارة الشؤون التنفيذية، والدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وعدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الثانوية العسكرية بالفيوم.

تناولت المسرحية مناقشة مشكلة اجتماعية حول التفكك ‏الأسري، وتناول العمل المسرحي، الموضوع بشكل مبسط وكوميدي، ومعلوماتي مبسط ليناسب ويفيد طلاب وطالبات المدارس ‏ويثقفهم.

أشاد الحضور بالعرض المسرحي، وذلك لأنه يهدف إلي تناول قضية مجتمعية هامة وهي التفكك الأسري وكيفية التعامل مع الأسرة المصرية، وحل كافة المشكلات الأسرية التى تواجه الأسر المصرية.



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