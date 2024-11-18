مدير تعليم الفيوم يشهد عرض مسرحي عن قضية "التفكك الأسري"

محافظات
مدير تعليم الفيوم:يشهد
مدير تعليم الفيوم:يشهد عرض مسرحي عن قضية من القضايا المجتمع

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذة سماح دياب، مدير عام ثقافة الفيوم، والعقيد أحمد علاء مساعد العقيد أحمد عويس، مساعد قائد قطاع الفيوم ومقدم عمرو السمري، مكتب المستشار العسكري، والأستاذ هشام أبو عوف، مدير إدارة الشؤون التنفيذية، والدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وعدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الثانوية العسكرية بالفيوم.

 

تناولت المسرحية مناقشة مشكلة  اجتماعية حول التفكك ‏الأسري، وتناول العمل المسرحي، الموضوع بشكل مبسط وكوميدي، ومعلوماتي مبسط ليناسب ويفيد طلاب وطالبات المدارس ‏ويثقفهم.

 

أشاد الحضور بالعرض المسرحي، وذلك لأنه يهدف إلي تناول قضية مجتمعية هامة وهي التفكك الأسري وكيفية التعامل مع الأسرة المصرية، وحل كافة المشكلات الأسرية التى تواجه الأسر المصرية. 
 

تعليم الفيوم تحصد ثاني وثالث بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية

d165d02e-5674-4f62-a9ee-df1c604ee3c3
d165d02e-5674-4f62-a9ee-df1c604ee3c3
fa5fbb0b-c40e-449f-8eea-b985ccb11a20
fa5fbb0b-c40e-449f-8eea-b985ccb11a20
7df18a07-d468-478a-b8cb-135ee6b908e2
7df18a07-d468-478a-b8cb-135ee6b908e2
8cbac7fe-abb6-4c13-a6ce-185d4c7b3e3c
8cbac7fe-abb6-4c13-a6ce-185d4c7b3e3c
73c82b8a-9ae2-4538-a57e-781ea687a0d2
73c82b8a-9ae2-4538-a57e-781ea687a0d2
6834c7bf-afdd-42b1-b215-f403fdd0e68e
6834c7bf-afdd-42b1-b215-f403fdd0e68e
الفيوم تعليم الفيوم عرض مسرحي قضية التفكك الأسري العمل المسرحى

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر