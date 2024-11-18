مسلسل "الحشاشين" على CBC مجددًا بعد نجاحه محليًا وعربيًا

مسلسل "الحشاشين" على CBC مجددًا بعد نجاحه محليًا وعربيًا

الفجر الفني
بوستر مسلسل الحشاشين
بوستر مسلسل الحشاشين

أعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل الحشاشين بعد النجاح الكبير الذي حققه محليًا وعربيًا في موسم دراما رمضان لعام 2024، ذلك العمل التاريخي، الذي تدور أحداثه حول حياة جماعة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، يقدم رؤية مثيرة عن الإغتيالات السياسية والدينية التي ميزت تلك الفترة.

سيكون العرض الجديد فرصة لجمهور CBC للاستمتاع بهذا العمل الدرامي الفريد الذي جمع بين القصة التاريخية والإبهار البصري.

البوستر الرسمي لمسلسل الحشاشين 


قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حول فرقة أسسها حسن الصباح، وهى فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية والتي سماها "الفدائيين"، ومن ثم تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

نال المسلسل إشادة واسعة رغم الانتقادات المتعلقة باستخدام العامية بدلًا من الفصحى في عمل تاريخي، وهو ما برره صناع العمل برغبتهم في تحقيق تواصل أوسع مع الجمهور المصري


أبطال مسلسل الحشاشين


المسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي يؤدي دور حسن الصباح، إلى جانب فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، وسوزان نجم الدين، مع ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، إضافةً إلى إن القصة من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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