دون فلتر ولا مكياج.. سارة سلامة تخطف قلوب متابعيها على السوشيال ميديا

خطفت الفنانة سارة سلامة قلوب متابعيها علي السوشيال ميديا بعدما شاركت صورها دون فلتر ولا مكياج مع ضحكة جذابة وملامح بريئة.

سارة سلامة تخطف قلوب متابعيها على السوشيال ميديا

وظهرت سارة سلامة في الصور دون فلتر ولا مكياج بملامح طبيعية جذابة وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة على وجهها مع ضحكه جذابة.

أحدث أعمال سارة سلامة

ويعرض حاليا لـ سارة سلامة مسلسل “نقطة سوداء” من بطولة أحمد فهمي، يتكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، ووفاء عامر، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

قصة مسلسل نقطة سوداء

وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء حول قصة انتقام يحملها صلاح وشقيقته رضوى، ما يضع أبناء عمومتهما عمر وعلي السيوفي في مواجهة كبيرة لحماية العائلة، تتطور الأحداث بشكل غير متوقع، حيث يقع عمر في غرام رضوى رغم العداوة بين العائلتين، مما يزيد من تعقيد الصراعات.

آخر أعمال سارة سلامة

وكان آخر أعمال سارة سلامة هو مسلسل «الأجهر» بطولة عمرو سعد، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024،وشارك في بطولته سيد رجب وأحمد صفوت وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وأنوشكا، وسارة سلامة، وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل «الأجهر»

ودارت أحداث العمل حول إتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.