عاجل- ارتفاع مرتقب في أسعار مكالمات الهاتف والإنترنت بعد موافقة «تنظيم الاتصالات»

ارتفاع مرتقب في أسعار مكالمات الهاتف والإنترنت

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول تتحمل أعباء مالية كبيرة جراء زيادة الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكات، إضافة إلى تزايد حركة البيانات على الشبكات دون أي زيادة ملحوظة في أسعار الخدمات المقدمة للجمهور منذ أكثر من عشر سنوات، باستثناء زيادة واحدة بنسبة أقل من 10%.

تحديات ارتفاع التكاليف

وأوضح شمروخ أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتكاليف المرتفعة المرتبطة بالعملة الصعبة حيث تؤثر هذه التكاليف بشكل مباشر على التدفقات المالية للشركات العاملة في مجال الاتصالات، مما يجعل من الصعب عليها الاستمرار في تقديم خدمات بجودة عالية دون مراجعة أسعار الخدمات.

زيادة الاستثمارات وتطوير الشبكات

وأشار شمروخ إلى أن الشركات تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب زيادة الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكات. ومع تزايد حركة البيانات على الشبكات، تصبح الحاجة إلى تطوير البنية التحتية أكثر إلحاحًا، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة تضغط على الوضع المالي للشركات.

مراجعة أسعار الخدمات

وأكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية الشركات في مراجعة أسعار الخدمات. وقد تم منح موافقات مبدئية لهذا الأمر، مع التأكيد على أن الزيادات سيتم الإعلان عنها في التوقيت المناسب وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.

أهمية دعم استمرارية القطاع

وأوضح شمروخ أن الحكومة تدرك أهمية دعم استمرارية قطاع الاتصالات وقدرته على تقديم خدمات متطورة حيث أن توقيع اتفاقيات الجيل الخامس يمثل خطوة كبيرة للقطاع، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة تزيد من الضغوط المالية على الشركات.