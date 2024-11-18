كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان "مودة"

نظمت كلية التربية النوعية، بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان (مودة) بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم بحضور كلاد من الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، والدكتورة ندى محمود، منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية النوعية، والدكتورة أسماء عبد القادر مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والأستاذة منى فهمى مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١١/١٨ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية

أكد الدكتور محمد كمال، أن برنامج مودة يهدف إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، ودعم التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية، مشيرََا إلى أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية التي تتراوح بين ١٨ إلى ٢٥ سنة، كما تحدث عن أسباب زيادة نسب الطلاق في أخر أحصاء والتي وصل عددها إلى ٢٦٩ الف حالة.

كما أشارت الدكتورة أسماء عبد القادر، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة تقدم الكثير من الخدمات داخل المجتمع الجامعي ومنها الحماية الإجتماعية التي تقدم الدعم للطلاب الغير قادرين على سداد المصروفات وأيضََا تدعم طلاب ذوي الهمم من المعاقين سمعيًا وبصريًا، والتمكين الاقتصادي الذي يدعم الطلاب المتفوقين بكل كلية من خلال صرف منح مادية كل شهر بشرط الحفاظ على النجاح والتفوق خلال سنوات الدراسة بالكلية.

وأشادت أ. منى فهمي بالتعاون الجاد والمثمر بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي في نشر الوعي الأسري بين طلاب الجامعة، وأضافت أن البرنامج يهتم بكافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة ابتداءً من معايير اختيار شريك الحياة مرورًا بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكل منهما.

4f0d07af-449e-44ff-994e-db897c34a50c